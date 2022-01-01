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Все мы хотим жить не только в удобном и уютном, но и в чистом помещении. А вот соседство тараканов, муравьёв, мышей и прочих неприятных особей этим требованиям никак не соответствует. Они не только вызывают брезгливость и доставляют неудобства, но ещё и переносят различные инфекционные заболевания, портят продукты, одежду и мебель.

Многократные попытки самостоятельного избавления от них далеко не всегда дают желаемый результат. Более того, применение случайных ядохимикатов может вызвать у хозяев головную боль и даже удушье, но вот паразиты как бегали, так и бегают. В лучшем случае они всё же исчезнут, но вскоре появляются вновь!

Чтобы избавиться от нежелательных соседей навсегда, нужно обратиться к специалистам. Работники Городской экологической санитарной службы выполнят полную обработку квартиры оперативно и с высоким качеством. Они имеют большой опыт и знают все укромные места, где могут гнездиться паразиты. Используемые нами современные сертифицированные препараты совершенно безвредны для человека и домашних животных.

Уничтожение тараканов в Москве

Городская экологическая санитарная служба предлагает частным лицам услуги по уничтожению тараканов в жилых помещениях. Эти неприятные насекомые остаются широко распространенными: чаще всего они выбирают для жизни помещения, хозяева которых мало заботятся о чистоте. Однако даже самые чистоплотные хозяйки могут иногда встретить на кухне или в ванной комнате усатого пришельца, перебравшегося от соседей. Если насекомые появились в многоквартирном доме, они будут захватывать все новые и новые территории, поэтому нужно принимать решительные меры. Вызов профессионального дезинсектора – лучший способ избавиться от омерзительных соседей.

Как тараканы появляются в домах?

Эти насекомые являются постоянными соседями человека на протяжении сотен лет. За это время они отлично адаптировались к условиям человеческого жилища и приобрели иммунитет к воздействию большинства распространенных ядов, поэтому избавиться от них без профессиональной помощи непросто. Если вы хотите навсегда освободиться от такого соседства, важно не только провести полноценную обработку всего жилища, но и в дальнейшем соблюдать требования профилактики.

Можно перечислить несколько путей распространения насекомых:

Вентиляция, мусоропроводы, всевозможные щели между плитами в многоквартирных домах. Если в одной запущенной квартире появился рассадник насекомых, об этом очень быстро узнают соседи по всему подъезду. Насекомые быстро размножаются, поэтому им нужны новые территории для жизни.

Вещи, приобретенные с рук по объявлению. В купленной по невысокой цене бытовой технике может обнаружиться неприятный сюрприз. Даже одна прибывшая самка способна создать целую колонию тараканов.

Магазинная упаковка различных товаров. Насекомые достаточно часто встречаются в пунктах общепита, они могут облюбовать кухни гипермаркетов и магазинов. В итоге они могут прибыль вместе с покупкой, и скоро владелец жилища обнаружит непрошеных гостей.

В некоторых случаях они попадают в квартиру вместе с посылками из других городов и стран. К примеру, так в столице распространились экзотические американские тараканы, которые раньше почти не встречались

При любом способе заражения квартиры важно вовремя принимать меры. Намного проще уничтожить небольшое количество насекомых, а не ждать, пока они поселятся по всей квартире.

Факторы, способствующие появлению тараканов

Эти неприятные насекомые нуждаются в тепле, пище и воде. Если они находят для себя подходящие условия, можно не сомневаться, что в скором времени колония быстро разрастется. Не стоит игнорировать единичных вражеских лазутчиков: очень скоро бороться с усатыми пришельцами будет трудно. Чаще всего насекомые выбирают кухни общежитий, коммуналок, неухоженных гостиниц, нередко они встречаются в заведениях общепита низкого уровня. Однако они с легкостью могут поселиться и в обычном многоквартирном доме. Панельные стены со множеством щелей и вентиляционными ходами создают отличные условия для миграции и быстрого расселения.

Шанс встретиться с непрошеными гостями повышается при наличии следующих факторов:

Свободный доступ к воде для насекомых. Питье для них даже важнее, чем пища, поэтому они будут искать источник воды. Это протекающие трубы, неисправная сантехника, постоянные лужи и капли воды возле кухонной мойки.

Большое количество пищи. С тараканами часто сталкиваются любители есть перед компьютером и оставлять крошки, они нередко встречаются на загрязненных кухнях. Крошки сахара и хлеба, лужицы варенья, остатки пищи на плите, грязна посуда – все это идеальная кормовая база для насекомых.

Захламленность помещения с обилием укромных уголков. Накопленные за годы кучи хлама станут идеальным местом для размножения насекомых.

Нерегулярная и некачественная уборка. Если в шкафах постоянно присутствует просыпанная крупа или мука, поверхности очищаются недостаточно тщательно, избавиться от насекомых будет трудно.

Периодическая влажная уборка – хорошая мера профилактики, но ее недостаточно, если насекомые уже появились в доме. Они отличаются крайней нетребовательностью к пище, способны прогрызать даже ткань и полиэтилен, проникать в закрытые упаковки. Чтобы полностью решить проблему, нужно тщательно очистить помещение и провести полноценную дезинсекционную обработку.

Уничтожение тараканов будет эффективным, если проводить его сразу по всему подъезду. Собственники должны договориться между собой, чтобы за один раз обработать все квартиры. Это позволит избежать миграции и переселения насекомых, способных проходить большие расстояния. Проблемы возникают, если в подъезде есть жильцы, ведущие асоциальный образ жизни и отказывающиеся пускать к себе дезинсекторов и наводить порядок. В этом случае в обычных квартирах приходится проводить обработку не один раз.

Есть ли вред от тараканов?

Эти насекомые не просто доставляют дискомфорт из-за омерзительного внешнего вида. Они портят и уничтожают продукты, прогрызают упаковки, такие насекомые способны проникнуть даже в закрытые полиэтиленовые пакеты. Неприятные соседи могут серьезно испортить жизнь, и с каждым днем их будет становиться все больше.

Есть еще одна опасность. Тараканы являются распространителями целого ряда серьезных заболеваний. Они путешествуют в самых разных условиях и могут переносить на ногах возбудителей различных инфекционных болезней, в том числе брюшного тифа, туберкулеза и не только. У аллергиков хитиновые шкурки насекомых способны спровоцировать опасную реакцию, в том числе приступы удушья и кожный зуд.

Такие насекомые опасны для маленьких детей. Зафиксированы случаи укусов, кроме того, тараканы могут заползти в ухо и доставить массу неприятностей. Чтобы полностью исключить опасны ситуации и причинение вреда здоровью детей и взрослых, необходимо как можно быстрее очистить квартиру от паразитов. Использование распространённых бытовых ядов может быть опасным, так как есть риск отравления людей и домашних животных.

Можно ли вывести тараканов народными средствами?

За столетия борьбы человек разработал множество способов уничтожения насекомых всевозможными народными средствами. Не все они являются эффективными: часто хозяева просто тратят время, но проблема до конца не решается. Периодическое частичное протравливание не дает результатов: насекомые вновь возвращаются в жилище и продолжают активно размножаться.

Можно перечислить несколько более или менее эффективных народных средств:

Использование борной кислоты. Это очень недорогой химический препарат, поражающий нервную систему насекомых. В результате таракана парализует, и он быстро погибает. Порошок можно насыпать в основных местах обитания, также можно сделать приманки из теста, хлебных шариков или картофельного пюре с добавлением борной кислоты. Это возможность избавиться от насекомых, если размер колонии пока невелик.

Нашатырный спирт – его добавляют в воду для мытья пола и поверхностей. Это средство обладает резким запахом, который отпугивает насекомых и препятствует их дальнейшему расселению.

Домашние ловушки, помогающие уничтожить вредителей, если их пока немного. Можно взять обычную банку или глубокую миску: ее внутренние стенки смазываются жиром, а на дно помещается приманка. Насекомые заберутся внутрь, но не смогут выбраться. Пойманных вредителей можно уничтожить инсектицидами или кипятком.

Раствор питьевой соды. Он также оказывает губительное действие на насекомых, его необходимо нанести в местах обитания вредителей.

К менее надежным методам можно отнести выращивание дома герани. Считается, что аромат этого растения отпугивает тараканов – герань нужно поставить во всех комнатах. Также стали популярными ультразвуковые отпугиватели: они издают ультразвук, который не воспринимается ухом человека, но который хорошо воспринимают насекомые. Они предпочитают держаться подальше от источника ультразвука и найти другое место обитания.

Эти неприятные насекомые не любят слишком высоких и низких температур. Из-за этого в загородных домах до сих пор применяется вымораживание: несколько дней при минусовой температуре гарантированно убьют всех насекомых. Однако этот способ не подходит для квартиры, подключенной к центральной системе теплоснабжения. В этом случае можно использовать только народные средства ли специальные химикаты для борьбы с тараканами.

Химические средства против тараканов

Широкое распространение получили бытовые ядохимикаты против тараканов и других домашних насекомых. Это всем известный «Дихлофос», «Дохлокс», «Раптор», «Комбат» и многие другие. Химические препараты можно разделить на несколько видов по способу применения:

Мелки от тараканов. Основные преимущества – простота применения и относительно невысокая опасность для человека и домашних животных, мелок позволяет нанести яд точно в местах скопления насекомых, им обводят источники возможного доступа к воде и пище. Однако есть и минус: сложно уничтожить всю колонию вредителей, к тому же, новые поколения быстро приобретают устойчивость к действию отравляющего вещества

Порошки «Чистый дом», «Торнадо» и других производителей. Они аналогичным образом оставляются в местах распространения тараканов, их можно насыпать за плитой, радиаторами отопления, в шкафах, под кухонной мойкой и т.д. Минус – рассыпанный порошок может быть опасным для домашних животных, так как они легко могут до него добраться. К тому же, с его помощью трудно уничтожить большую колонию.

Спреи и аэрозоли. Они распыляются в зараженных помещениях и вызывают быструю гибель насекомых. Проводить обработку нужно только с использованием средств защиты, помещение потом тщательно проветривается.

Гели для нанесения на поверхности. Они включают в себя токсичные компоненты, поэтому необходимо освободить помещение от всех обитателей.

Любые бытовые яды требуют крайне осторожного обращения. Такие средства часто обладают резким неприятным запахом, который может потом сохраняться в помещении не один день. Не стоит рисковать здоровьем и тратить время на безуспешные самостоятельные попытки – надежнее сразу обратиться за помощью к дезинсекторам.

Преимущества вызова дезинсекторов

Чтобы быстрее освободить свое жилище от неприятного соседства, оформите заявку и вызовите специалистов городской Санэпидемслужбы. Опытные сотрудники знают все о правилах успешной борьбы с тараканами, это позволяет эффективно очищать даже сильно зараженные квартиры. Для обработки используются профессиональные средства: они обладают низкой токсичностью для людей и домашних животных, но при этом губительны для тараканов и других насекомых.

Вызов специалистов – это гарантия положительного результата. Используются различные виды профессиональных химических средств – это аэрозольные баллоны со специальными распылителями, порошки, а также генераторы тумана. Такое оборудование создает мелкодисперсную взвесь препарата в воздухе – в результате уничтожаются все насекомые.

Дезинсектор обрабатывает сразу все жилое помещение, чтобы исключить миграцию насекомых по комнатам. Особое внимание уделяется кухне и санузлу, где наиболее часто встречаются насекомые. После обработки рекомендуется изолировать помещение минимум на 1-2 суток от людей и домашних животных – за это время все насекомые будут полностью уничтожены. При необходимости в редких случаях требуется проводить повторное протравливание.

После завершения обработки квартиру нужно тщательно проветрить, выполняется влажная уборка, чтобы убрать остатки опасных химикатов со всех поверхностей. После контакта с ядами тараканы нередко выбираются на середину комнаты – можно оценить размеры уничтоженной колонии. Наши сотрудники оперативно выполняют задания любой сложности, мы полностью освободим ваш до от насекомых.

Правильная подготовка перед проведением дезинсекции

Чтобы эффективно протравить квартиру и уничтожить всех насекомых, к обработке нужно правильно подготовиться. Результативность процедуры во многом зависит от сотрудничества между заказчиком исполнителем, проводящим обработку. Необходимо обеспечить доступ к каждому уголку, где могла обосноваться колония насекомых.

Подготовительный этап перед дезинсекцией включает в себя следующие виды работ:

Убрать из зоны обработки все продукты питания, на которые могут попасть токсичные вещества. Все продукты нужно поместить в прочные полиэтиленовые пакеты и убрать в закрытые ящики.

Убрать из открытого доступа посуду и другие предметы, непосредственно контактирующие с продуктами питания. На них не должно попасть даже небольшого количества отравляющих веществ.



Изолировать доступ через вентиляционные сети – для этого устанавливаются решетки с мелкими ячейками.

Загерметизировать все щели в системе канализации, устранить трещины между плитами. Тараканы способны скрываться даже в очень небольших щелях, поэтому потребуется тщательная герметизация.

Подготовительные работы проводятся во всех помещениях. Желательно отодвинуть всю мебель от стен, чтобы обеспечить дезинсекторам свободный доступ к плинтусам и стенам. Тщательно обрабатываются даже небольшие щёлки, в результате у тараканов не остается возможность скрыться. Если обработка выполняется в нескольких соседних квартирах одновременно, можно гарантировать, что повторно тараканы не появятся ни в одном жилом помещении еще очень долго.

После проведения дезинсекции нельзя находиться в помещении в течение 1-2 суток, все это время двери и окна должны оставаться закрытыми. Комнаты сначала не проветривают, чтобы не допускать снижения концентрации активных веществ и не прерывать их действие. Через определенный срок помещение нужно тщательно проветрить – для этого открываются все двери и окна. Проводится влажная уборка: со всех поверхностей смываются остатки рабочих растворов.

При мытье пола нельзя протирать плинтусы. Это гарантия, что даже если под ними из яиц вылупится новое поколение, оно не сможет вновь распространиться в квартире. Желательно проводить обработку дважды, чтобы гарантированно уничтожить всех вредителей.

Профилактические меры по борьбе с тараканами

После дезинсекционной обработки важно соблюдать меры профилактики, чтобы не допустить повторного появления непрошеных гостей. Если с соседями договориться не удается, нужно позаботиться о надежной защите квартиры от расселения насекомых. Наиболее результативные профилактические меры:

Тщательная регулярная уборка кухни и других помещений. Желательно отказаться от привычки принимать пищу перед компьютером или в спальне, чтобы в других комнатах не оставались крошки. В кухне нужно регулярно очищать все поверхности специальными моющими средствами.

Устранение проблем с сантехникой. Не должно быть текущих труб и капающих кранов, отсутствие луж и капель воды значительно снижает риск появления тараканов.

Борьба с распространением насекомых в многоквартирном доме. Нужно тщательно замазать цементным раствором все щели, обработать химическими препаратами вентиляционные ходы, следить за хорошим состоянием мусоропровода. Достаточно несколько раз провести обработку. Чтобы навсегда отбить у насекомых интерес к вашей квартире.

Своевременный вынос мусора, очистка помещения от ненужного хлама. Хотя бы раз в год проводите генеральную уборку и избавляйтесь от лишних вещей. Это освободит пространство для жизни и снизит риск появления насекомых.

Если же проблема возникает повторно раз за разом, не пытайтесь справиться с ней домашними средствами. Новые поколения насекомых отличаются удивительной стойкостью к бытовым распространенным химикатам, помогут только специальные препараты профессионального уровня. Специалисты Санэпидемстанции полностью уничтожат колонию и предотвратят повторное появление паразитов.

Можно ли избавиться от тараканов навсегда?

Несмотря на значительную живучесть и быстрое размножение, тараканы гарантированно уничтожаются при проведении профессиональных обработок. Чтобы предотвратить их повторное появление, достаточно поддерживать помещение в чистоте, регулярно проводить влажную уборку и не допускать оставления воды и пищи в свободном доступе. Наша организация успешно выполняет заказы в столице, Отзывы подтверждают эффективность используемых химикатов и оборудования.

Вызов специалистов – это возможность избавиться от лишних затрат и гарантированно избавить дом от неприятных жильцов. Уничтожение тараканов в Москве проводится с использованием современного оборудования: с его помощью любую задачу можно выполнить быстро. На протравливание помещений большой площади уходит всего несколько часов, мы работаем как в квартирах, так и в загородных домах.

Своевременное уничтожение паразитов предотвращает возможный вред для здоровья жильцов и избавляет продукты от порчи. Важно вовремя обратиться за помощью: чем быстрее будет проведена обработка, тем ниже шанс разрастания колонии тараканов. И наоборот, запущенные помещения, давно зараженные вредителями, приходится обрабатывать квартиры и дома несколько раз.

Как сделать заказ?

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